ВФЛА отправила письмо в IAAF, где просит ускорить решение вопроса о допуске ходоков на ЧМ

МОСКВА, 22 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев /. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) в четверг отправила официальное письмо в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF), в котором выразила свою озабоченность тем, что ни один российский ходок пока не получил от IAAF статус нейтрального спортсмена, который необходим для участия в майском чемпионате мира в Китае. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ВФЛА.

Командный чемпионат мира по спортивной ходьбе пройдет с 5 по 6 мая в китайском Тайцане. Срок приема заявок от спортсменов завершился 16 марта. Практически все ведущие российские ходоки, подавшие до середины марта в IAAF заявки на получение нейтрального статуса, указывали в своих документах намерение выступить на майском мировом первенстве. Однако до сегодняшнего дня IAAF пока не допустила до международных стартов ни одного представителя отечественной спортивной ходьбы.

"В четверг мы отправили в IAAF письмо, в котором напомнили от том, что совсем скоро стартует командный чемпионат мира, а наши ходоки до сих пор не получили от международной федерации ответа на поданные заявки, — заметила собеседница ТАСС. — Мы выразили надежду, что IAAF в ближайшее время займется этим вопросом".

IAAF в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения ВФЛА разрешить легкоатлетам РФ, соответствующим критериям организации, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов. Практически у всех российских атлетов срок действия такого разрешения истек 31 декабря 2017 года. В конце ноября IAAF приняла решение разрешить россиянам, уже имевшим допуск, продлевать его в упрощенном порядке, не теряя много времени на заполнение обычных формуляров.