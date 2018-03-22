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ВФЛА отправила письмо в IAAF, где просит ускорить решение вопроса о допуске ходоков на ЧМ
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ВФЛА отправила письмо в IAAF, где просит ускорить решение вопроса о допуске ходоков на ЧМ 

ТАСС 54 минуты назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 22 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) в четверг отправила официальное письмо в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF), в котором выразила свою озабоченность тем, что ни один российский ходок пока не получил от IAAF статус нейтрального спортсмена, который необходим для участия в майском чемпионате мира в Китае. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ВФЛА.
Командный чемпионат мира по спортивной ходьбе пройдет с 5 по 6 мая в китайском Тайцане. Срок приема заявок от спортсменов завершился 16 марта. Практически все ведущие российские ходоки, подавшие до середины марта в IAAF заявки на получение нейтрального статуса, указывали в своих документах намерение выступить на майском мировом первенстве. Однако до сегодняшнего дня IAAF пока не допустила до международных стартов ни одного представителя отечественной спортивной ходьбы.
"В четверг мы отправили в IAAF письмо, в котором напомнили от том, что совсем скоро стартует командный чемпионат мира, а наши ходоки до сих пор не получили от международной федерации ответа на поданные заявки, — заметила собеседница ТАСС. — Мы выразили надежду, что IAAF в ближайшее время займется этим вопросом".
IAAF в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения ВФЛА разрешить легкоатлетам РФ, соответствующим критериям организации, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов. Практически у всех российских атлетов срок действия такого разрешения истек 31 декабря 2017 года. В конце ноября IAAF приняла решение разрешить россиянам, уже имевшим допуск, продлевать его в упрощенном порядке, не теряя много времени на заполнение обычных формуляров.
В феврале IAAF отказала ряду российских легкоатлетов в получении нейтрального статуса, среди которых были и ходоки Салават Илькаев и Екатерина Горшенина, которые в прошлом сезоне имели допуск от международной федерации.
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