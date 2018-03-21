Ещё
Крейг Риди: «Страны, не соответствующие кодексу ВАДА, не смогут проводить международные турниры»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Крейг Риди: «Страны, не соответствующие кодексу ВАДА, не смогут проводить международные турниры» 

Спорт-Экспресс 8 часов назад
Глава ВАДА Крейг Риди на 14-м ежегодном симпозиуме в Лозанне отметил, что страны, где организации по борьбе с допингом не соответствуют кодексу ВАДА, не смогут принимать международные соревнования. По его словам, за соответствием кодексу будет вестись более тщательное наблюдение.
— Система мониторинга по соответствию кодексу ВАДА должна заработать в апреле, и это будет очень важное нововведение, — цитирует «Р-Спорт» Риди. — Организации, которые будут признаны не соответствующими кодексу ВАДА, должны будут выполнить ряд четких шагов. Если они не будут их выполнять, то подвергнутся санкциям, главная из которых — они не смогут проводить международные соревнования.
Тема моего обращения — путь от турбулентных времен к уверенному будущему. В прошлом году мы обсуждали российскую тему. До сих пор я продолжаю слышать о том, что антидопинговая система (в мире) не работает. Я хочу заявить, что она работает. Естественно, WADA должно постоянно мониторить эту систему и стараться укрепить ее. В ноябре 2016 года на заседании совета учредителей в Глазго мы приняли рекомендации к укреплению WADA. Это были шаги на то, чтобы уделить большое внимание расследованиям, системе информаторов, образовательной системе.
У организации были вызовы, но она с ними справилась, и прошлый год был очень позитивным для чистого спорта. Мы усилили мониторинг за соответствиями кодексу ВАДА.
Спорт-Экспресс: последние новости
Ласицкене стала лучшей легкоатлеткой зимнего сезона по версии американского журнала Исинбаева похвасталась новой прической Международная федерация тяжелой атлетики признана соответствующей кодексу ВАДА
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загитова сенсационно уступила 31-летней итальянке46
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой95
Лондон сравнил ЧМ-18 в РФ с гитлеровской Олимпиадой44
Все больше стран хотят бойкотировать ЧМ-2018398
Дворкович прокомментировал возможный бойкот ЧМ-20183
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение