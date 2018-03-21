Крейг Риди: «Страны, не соответствующие кодексу ВАДА, не смогут проводить международные турниры»

Глава ВАДА Крейг Риди на 14-м ежегодном симпозиуме в Лозанне отметил, что страны, где организации по борьбе с допингом не соответствуют кодексу ВАДА, не смогут принимать международные соревнования. По его словам, за соответствием кодексу будет вестись более тщательное наблюдение.

— Система мониторинга по соответствию кодексу ВАДА должна заработать в апреле, и это будет очень важное нововведение, — цитирует «Р-Спорт» Риди. — Организации, которые будут признаны не соответствующими кодексу ВАДА, должны будут выполнить ряд четких шагов. Если они не будут их выполнять, то подвергнутся санкциям, главная из которых — они не смогут проводить международные соревнования.

Тема моего обращения — путь от турбулентных времен к уверенному будущему. В прошлом году мы обсуждали российскую тему. До сих пор я продолжаю слышать о том, что антидопинговая система (в мире) не работает. Я хочу заявить, что она работает. Естественно, WADA должно постоянно мониторить эту систему и стараться укрепить ее. В ноябре 2016 года на заседании совета учредителей в Глазго мы приняли рекомендации к укреплению WADA. Это были шаги на то, чтобы уделить большое внимание расследованиям, системе информаторов, образовательной системе.

У организации были вызовы, но она с ними справилась, и прошлый год был очень позитивным для чистого спорта. Мы усилили мониторинг за соответствиями кодексу ВАДА.