Крейг Риди: «Российский допинговый скандал обнажил проблемы в мировой системе антидопинга»

Глава ВАДА Крейг Риди в ходе ежегодного симпозиума в Лозанне, отметил, что допинговый скандал в России показал проблемы, существующие в мировой системе борьбы с допингом. По его словам, это говорит о необходимости усилить роль ВАДА.

— Российский допинговый скандал обнажил проблемы в мировой системе антидопинга. Все мировое сообщество должно их решать, — цитирует «Р-Спорт» Риди. — И решать их правильно. Всегда будут те, кто попытается получить преимущество несправедливым путем. Но сильное ВАДА позволит защитить «чистых» спортсменов во всем мире.