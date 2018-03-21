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Крейг Риди: «Российский допинговый скандал обнажил проблемы в мировой системе антидопинга»
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Крейг Риди: «Российский допинговый скандал обнажил проблемы в мировой системе антидопинга» 

Спорт-Экспресс 8 часов назад
Глава ВАДА Крейг Риди в ходе ежегодного симпозиума в Лозанне, отметил, что допинговый скандал в России показал проблемы, существующие в мировой системе борьбы с допингом. По его словам, это говорит о необходимости усилить роль ВАДА.
— Российский допинговый скандал обнажил проблемы в мировой системе антидопинга. Все мировое сообщество должно их решать, — цитирует «Р-Спорт» Риди. — И решать их правильно. Всегда будут те, кто попытается получить преимущество несправедливым путем. Но сильное ВАДА позволит защитить «чистых» спортсменов во всем мире.
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