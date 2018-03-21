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Оливье Ниггли: «Программа информаторов ВАДА дает результаты, мы получили 209 сообщений»
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Оливье Ниггли: «Программа информаторов ВАДА дает результаты, мы получили 209 сообщений» 

Спорт-Экспресс 7 часов назад
Генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли в ходе ежегодного симпозиума в Лозанне отметил, что программа информаторов дает результаты. По его словам, ВАДА получило уже 209 сообщений в рамках этой программы.
— Программа информаторов дает результаты, мы получили 209 сообщений, — цитирует «Р-Спорт» Ниггли. — Из десяти значительных расследований восемь было инициировано информаторами. Мы наняли нового менеджера по работе с информаторами, это седьмой человек в этом направлении. Мы гарантируем всем информаторам анонимность, если они только не захотят обратного.
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