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Правило ВАДА о странах-организаторах касается только новых соревнований
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Правило ВАДА о странах-организаторах касается только новых соревнований 

Спорт-Экспресс 9 часов назад
Фото: Новая Кубань
Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крэйг Риди подчеркнул: согласно новым правилам, которые вступают в силу с 1 апреля, для проведения международных соревнований в стране-организаторе должно быть действующее антидопинговое агентство, информирует Inside The Games. По его словам, правило касается только новых соревнований и не применяется к тем турнирам, о которых уже есть договоренность.
Поэтому международные федерации могут сами принимать решение касаемо проведения соревнований в России. Однако в соответствии с кодексом ВАДА нельзя проводить чемпионаты мира в странах, где нет аккредитованного антидопингового агентства. Напомним, РУСАДА было лишено лицензии ВАДА в ноябре 2015 года и до сих пор не восстановило аккредитацию.
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