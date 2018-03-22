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РУСАДА договорилось с отделом расследований ВАДА о сотрудничестве по нескольким направлениям
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РУСАДА договорилось с отделом расследований ВАДА о сотрудничестве по нескольким направлениям 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Первый заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая сказала, что агентство договорилось с ВАДА о совместной работе по нескольким направлениям, в числе которых программа информаторов. Соглашение было достигнуто во вторник, 20 марта.
— Во вторник РУСАДА достигло договоренности с отделом расследований ВАДА о взаимодействии и более тесном сотрудничестве, — цитирует ТАСС Пахноцкую. — Речь идет о совместной работе, связанной с расследованием текущих дел. Также мы будем совместно развивать программу по работе с информаторами.
Напомним, в Лозанне с 21 по 23 марта проходит ежегодный симпозиум ВАДА. В нем принимают участие свыше 900 человек. Одной из основных тем стало обсуждение ситуации с допингом в России, а также рассмотрение перспектив восстановления статуса РУСАДА.
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