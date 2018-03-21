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Крэйг Риди: «Если ВАДА вместе с властями РФ проанализирует данные московской лаборатории, это будет реальный прорыв»
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Крэйг Риди: «Если ВАДА вместе с властями РФ проанализирует данные московской лаборатории, это будет реальный прорыв» 

Спорт-Экспресс 8 часов назад
Президент ВАДА Крэйг Риди надеется на совместную работу агентства и российских властей по анализу данных Московской антидопинговой лаборатории. По его словам, это бы существенно помогло восстановлению в правах РУСАДА. Российские антидопинговое агентство было признано несоответствующим кодексу ВАДА в ноябре 2015 года. Тогда же была приостановлена работа Московской антидопинговой лаборатории. Основании стало расследование независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Паунда о допинге в российской легкой атлетике.
— У нас осталось два пункта дорожной карты, — цитирует «Р-Спорт» Риди. — Первый — признание докладов комиссий Ричарда Паунда, Ричарда Макларена и Самуэля Шмида, второй — доступ в лабораторию в Москве. Во встрече в Пхенчхане мы с генеральным директором ВАДА Оливье Ниггли предложили высокопоставленному представителю российских властей совместную работу по анализу данных лаборатории. И если бы это состоялось, получился бы реальный прорыв. Я надеюсь, что это в итоге произойдет.
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