Колобков и Шляхтин проведут встречу с рабочей группой IAAF 22 марта

МОСКВА, 21 марта. / ТАСС /. Министр спорта РФ Павел Колобков и глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин 22 марта в швейцарской Лозанне проведут встречу с рабочей группой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) для обсуждения выполнения дорожной карты восстановления ВФЛА. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ВФЛА.

"В рамках встречи будут обсуждаться вопросы восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики в Международной ассоциации легкоатлетических федераций, в частности вопросы выполнения дорожной карты восстановления ВФЛА", — отметил собеседник агентства.