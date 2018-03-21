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Колобков и Шляхтин проведут встречу с рабочей группой IAAF 22 марта
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Колобков и Шляхтин проведут встречу с рабочей группой IAAF 22 марта 

ТАСС 5 часов назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков и глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин 22 марта в швейцарской Лозанне проведут встречу с рабочей группой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) для обсуждения выполнения дорожной карты восстановления ВФЛА. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ВФЛА.
"В рамках встречи будут обсуждаться вопросы восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики в Международной ассоциации легкоатлетических федераций, в частности вопросы выполнения дорожной карты восстановления ВФЛА", — отметил собеседник агентства.
Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Паундом. Позднее IAAF сформировала рабочую группу во главе с норвежцем Руне Андерсеном, которая совместно с российской стороной реализует пункты восстановления организации. На международных соревнованиях российские легкоатлеты выступают в нейтральном статусе.
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