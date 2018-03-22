Риди: правило ВАДА о странах-организаторах касается только новых соревнований

Согласно новым правилам ВАДА, которые вступают в силу с 1 апреля, для проведения международных соревнований в стране-организаторе должно быть действующее антидопинговое агентство. РУСАДА было лишено лицензии ВАДА в ноябре 2015 года и до сих пор не восстановило аккредитацию.

По словам Риди, правило касается только новых соревнований и не применяется к тем турнирам, на проведение которых уже существует договорённость.

Таким образом, международные федерации свободны в своём решении о проведении соревнований в России, однако антидопинговый кодекс настаивает на том, чтобы не организовывать чемпионаты мира в странах, где нет аккредитованного антидопингового агентства.