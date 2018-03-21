Россия сможет претендовать на проведение международных стартов по новому стандарту ВАДА

Глава комитета ВАДА по соответствию Джонатан Тэйлор подчеркнул, что Россия проведет те соревнования, которые уже получила. Также по его словам, страна будет претендовать на проведение международных турниров по новому стандарту Всемирного антидопингового агентства.

Ранее появилась информация, что текущий статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА) может помешать России претендовать на проведение международных соревнований на территории страны с 1 апреля 2018 года.