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Россия сможет претендовать на проведение международных стартов по новому стандарту ВАДА
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Россия сможет претендовать на проведение международных стартов по новому стандарту ВАДА 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Глава комитета ВАДА по соответствию Джонатан Тэйлор подчеркнул, что Россия проведет те соревнования, которые уже получила. Также по его словам, страна будет претендовать на проведение международных турниров по новому стандарту Всемирного антидопингового агентства.
Ранее появилась информация, что текущий статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА) может помешать России претендовать на проведение международных соревнований на территории страны с 1 апреля 2018 года.
— Россия проведет те соревнования, которые она уже получила, — цитирует ТАСС Тэйлора. — Что касается новых турниров, то новые правила соответствия не вносят никаких изменений. Мы будем делать все возможное, чтобы Россия их не получила. Но, как и при текущих правилах, полностью исключать этого (получения Россией международных стартов в будущем) нельзя, у России остается возможность принимать новые турниры.
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