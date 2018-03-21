Иоланда Чен: Такой человек, как Вяльбе, на серьезном посту был бы незаменим

Александр Легков : У Вяльбе нет конкурентов на выборах президента федерации

"Мы видим, что Лена была огромным профессионалом в спорте. Она олимпийская чемпионка, настоящий боец и точно так же воспитывает своих «подопечных» — и тренеров и спортсменов. Такой человек на серьезном посту был бы незаменим.

У нас проблема в стране именно с кадрами: у нас в руководстве или большие спортсмены, но не в состоянии руководить, или это люди, которые спортом вообще не занимались и не знают, о чем речь. Катастрофа то, что сейчас в Федерации легкой атлетики происходит. Я вообще не знаю, откуда взялись эти люди, которые сидят в руководстве. Я в шоке от всего этого.