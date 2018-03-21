Иоланда Чен: Такой человек, как Вяльбе, на серьезном посту был бы незаменим 

Александр Легков: У Вяльбе нет конкурентов на выборах президента федерации
"Мы видим, что Лена была огромным профессионалом в спорте. Она олимпийская чемпионка, настоящий боец и точно так же воспитывает своих «подопечных» — и тренеров и спортсменов. Такой человек на серьезном посту был бы незаменим.
У нас проблема в стране именно с кадрами: у нас в руководстве или большие спортсмены, но не в состоянии руководить, или это люди, которые спортом вообще не занимались и не знают, о чем речь. Катастрофа то, что сейчас в Федерации легкой атлетики происходит. Я вообще не знаю, откуда взялись эти люди, которые сидят в руководстве. Я в шоке от всего этого.
Я думаю, что Лена, может, даже и не согласилась бы занять пост в правительстве. Она настолько любит свое дело и свой вид спорта, что вряд ли она могла бы его бросить. Но я ей доверила бы любое дело", — цитирует Чен "Собеседник".