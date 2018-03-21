Гендиректор РУСАДА: «России не надо уповать на рекомендательный характер правил кодекса ВАДА»

Гендиректор РУСАДА Юрий Ганус подчеркнул, что России не стоит рассчитывать на поблажки ВАДА из-за рекомендательного характера правил кодекса. Согласно обновленному кодексу ВАДА, действие которого вступает в силу 1 апреля, международные федерации обязуются принимать заявки на проведение чемпионатов мира и других международных соревнований только от стран, правительства которых ратифицировали конвенцию ЮНЕСКО , а Национальные олимпийские комитеты и антидопинговые организации соответствуют кодексу ВАДА. РУСАДА в настоящее время признано не соответствующим кодексу.

— Положение ВАДА о невозможности принимать турниры странам, чьи антидопинговые организации не соответствуют кодексу ВАДА, носит рекомендательный характер, но уповать на это точно не надо, — цитирует «Р-Спорт» Гануса. — Потому что рекомендация эта строгая. Посмотрите на решения по российским олимпийцам и паралимпийцам — сколько могло их поехать в Пхенчхан, и сколько поехало. Надо решать проблему глобально.