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На симпозиуме ВАДА представлен проект антидопинговой хартии прав атлетов
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На симпозиуме ВАДА представлен проект антидопинговой хартии прав атлетов 

Спорт-Экспресс 48 минут назад
Проект хартии представили председатель комитета спортсменов ВАДА Бекки Скотт и член комитета Бен Сандфорд. В нем содержится 16 пунктов, в которых говорится о необходимости обеспечения прав атлетов на управление спортом, обеспечение справедливого соперничества, образовательные программы, защиту информаторов и другом.
— Хартию прав атлетов разрабатывают в настоящее время разные организации, в том числе МОК. Такое впечатление, все пришли к выводу о том, что права атлетов должны быть защищены. Это очень важный момент для спортсменов, который позволит им быть уверенными в своих правах, — сказал Сандфорд.
— У этого документа есть «зубы», мы хотим, чтобы атлеты могли защищать себя, — отметила Скотт. — Но в то же время мы хотим, чтобы спортсмены участвовали в управлении спортом. Я думаю, что допинговый скандал в России обнажил куда больше, чем просто проблему допинга в России. Атлеты поняли, что статус-кво больше не соблюдается. Спортсмены должны стать реальными «игроками», потому что проблема допинга касается их в наибольшей степени.
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