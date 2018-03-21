На симпозиуме ВАДА представлен проект антидопинговой хартии прав атлетов

Проект хартии представили председатель комитета спортсменов ВАДА Бекки Скотт и член комитета Бен Сандфорд. В нем содержится 16 пунктов, в которых говорится о необходимости обеспечения прав атлетов на управление спортом, обеспечение справедливого соперничества, образовательные программы, защиту информаторов и другом.

— Хартию прав атлетов разрабатывают в настоящее время разные организации, в том числе МОК. Такое впечатление, все пришли к выводу о том, что права атлетов должны быть защищены. Это очень важный момент для спортсменов, который позволит им быть уверенными в своих правах, — сказал Сандфорд.

— У этого документа есть «зубы», мы хотим, чтобы атлеты могли защищать себя, — отметила Скотт. — Но в то же время мы хотим, чтобы спортсмены участвовали в управлении спортом. Я думаю, что допинговый скандал в России обнажил куда больше, чем просто проблему допинга в России. Атлеты поняли, что статус-кво больше не соблюдается. Спортсмены должны стать реальными «игроками», потому что проблема допинга касается их в наибольшей степени.