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Колобков и Шляхтин прибыли на встречу с IAAF
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Колобков и Шляхтин прибыли на встречу с рабочей группой IAAF 

Р-Спорт 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Министр спорта России Павел Колобков и президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин прибыли на встречу с членами рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), занимающейся восстановлением членства ВФЛА в IAAF.
Последнее совещание с рабочей группой IAAF прошло в конце октября 2017 года в норвежском Осло.
ВФЛА была временно лишена членства в IAAF в ноябре 2015 года по итогам работы комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Паунда, занимавшейся расследованием обвинений в систематическом употреблении допинга в российской легкой атлетике.
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