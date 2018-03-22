Колобков и Шляхтин прибыли на встречу с IAAF

Министр спорта России Павел Колобков и президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин прибыли на встречу с членами рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), занимающейся восстановлением членства ВФЛА в IAAF.
Последнее совещание с рабочей группой IAAF прошло в конце октября 2017 года в норвежском Осло.
ВФЛА была временно лишена членства в IAAF в ноябре 2015 года по итогам работы комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Паунда, занимавшейся расследованием обвинений в систематическом употреблении допинга в российской легкой атлетике.