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Глава ВФЛА выразил надежду на восстановление организации в правах
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Глава ВФЛА выразил надежду на восстановление организации в правах 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин выразил надежду на то, что российская организация не лишится членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ). Об этом сообщает ТАСС.
"Этот вопрос сегодня поднимался. Рабочая группа проинформировала, что решение совета основано на этих требованиях, естественно, сейчас мы понимаем, что решение об исключении федерации легкой атлетики России может принимать только конгресс.
Соответственно, ИААФ может рекомендовать конгрессу — либо отстранять, либо нет, надеемся, что до этой ситуации мы не дойдем", — сказал Шляхтин.
Ранее сообщалось, что министр спорта России и глава ВФЛА прибыли на встречу с рабочей группой ИААФ.
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