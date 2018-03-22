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Колобков: У России остаётся возможность проводить новые турниры
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Колобков: У России остаётся возможность проводить новые турниры 

LiveSport.Ru 1 час назад
Министр спорта РФ Павел Колобков рассказал об итогах встречи с главой Всемирного антидопингового агентства Крейгом Риди и генеральным директором организации Оливье Ниггли.
«Мы постоянно находимся во взаимодействии и с ВАДА, и с комиссией по соответствию, которая как раз рассматривает вопрос о восстановлении РУСАДА.
Оно фактически выполняет все функции антидопинговой организации, осуществляет и тестирование, и планирование, и расследование.
К работе РУСАДА претензий нет, организацию постоянно контролирует мониторинговая группа ВАДА.
Что касается запрета проведения международных соревнований с 1 апреля 2018 года в тех странах, в которых национальная антидопинговая организация не соответствует кодексу ВАДА, то Всемирное антидопинговое агентство разъяснило свою позицию.
Помимо тех международных соревнований, которые Россия проведёт в ближайшее время, у нашей страны остаётся возможность проводить новые турниры. К России будет применяться прежний стандарт», — приводит слова Колобкова ТАСС.
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