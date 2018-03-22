Колобков: У России остаётся возможность проводить новые турниры

«Мы постоянно находимся во взаимодействии и с ВАДА, и с комиссией по соответствию, которая как раз рассматривает вопрос о восстановлении РУСАДА.

Оно фактически выполняет все функции антидопинговой организации, осуществляет и тестирование, и планирование, и расследование.

К работе РУСАДА претензий нет, организацию постоянно контролирует мониторинговая группа ВАДА.

Что касается запрета проведения международных соревнований с 1 апреля 2018 года в тех странах, в которых национальная антидопинговая организация не соответствует кодексу ВАДА, то Всемирное антидопинговое агентство разъяснило свою позицию.