Усэйн Болт сравнил себя с Лионелем Месси

Усэйн Болт, 11‐кратный чемпион мира по легкой атлетике, сравнил себя с аргентинским нападающим ФК «Барселона» Лионелем Месси . Об этом сообщила «Газета.ru».

Месси талантлив. Судя по тому, что я узнал и услышал за годы, Роналду пришлось поработать, чтобы оказаться там, где он сейчас

— Усэйн Болт.

Восьмикратный олимпийский чемпион добавил, что обладает большим талантом, чем Лионель Месси, так как «родился со скоростью».