Ещё
Усэйн Болт сравнил себя с Лионелем Месси
Далее:
Читайте также:
Ещё

Усэйн Болт сравнил себя с Лионелем Месси 

360tv.ru 7 часов назад
Усэйн Болт, 11‐кратный чемпион мира по легкой атлетике, сравнил себя с аргентинским нападающим ФК «Барселона» Лионелем Месси. Об этом сообщила «Газета.ru».
Месси талантлив. Судя по тому, что я узнал и услышал за годы, Роналду пришлось поработать, чтобы оказаться там, где он сейчас
— Усэйн Болт.
Восьмикратный олимпийский чемпион добавил, что обладает большим талантом, чем Лионель Месси, так как «родился со скоростью».
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) пожизненно дисквалифицировала российского легкоатлета Станислава Емельянова. Спортсмен нарушил антидопинговые правила.
360tv.ru: последние новости
Усейн Болт провел первый футбольный матч и решил, что лучше Месси. Он сможет стать профи? «Мария Ласицкене заслуженно стала лучшей легкоатлеткой зимнего сезона» ‐ Терюшков Футболисты сборной Бразилии не знают по имени ни одного российского игрока из национальной команды
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У футбола России нет будущего после ЧМ41
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас8
WADA разнесло МОК53
«Она ворвалась как смерч»2
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение