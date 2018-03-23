Усэйн Болт сравнил себя с Лионелем Месси 

Усэйн Болт, 11‐кратный чемпион мира по легкой атлетике, сравнил себя с аргентинским нападающим ФК «Барселона» Лионелем Месси. Об этом сообщила «Газета.ru».
Месси талантлив. Судя по тому, что я узнал и услышал за годы, Роналду пришлось поработать, чтобы оказаться там, где он сейчас
— Усэйн Болт.
Восьмикратный олимпийский чемпион добавил, что обладает большим талантом, чем Лионель Месси, так как «родился со скоростью».
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) пожизненно дисквалифицировала российского легкоатлета Станислава Емельянова. Спортсмен нарушил антидопинговые правила.