Анонимный Telegram-канал опубликовал документы, раскрывающие, кто именно принимал Родченкова на работу

Телеграм-канал «Спорт и сплетни» опубликовал документы о приеме нынешнего информатора WADA Григория Родченкова на пост директора национального Антидопингового центра. Согласно этим документам, приказ о назначении Родченкова на пост исполняющего обязанности главы ключевой антидопинговой структуры 18 марта 2005 года подписал тогдашний руководитель Росспорта Вячеслав Фетисов . Он же спустя год пописал приказ о назначении Родченкова на постоянную должность директора Антидопингового центра. Эту должность Григорий Родченков занимал более 10 лет.

Напомним, что в 2011 году Григорий Родченков обвинялся в соучастии в торговле запрещенными препаратами, которой занималась его сестра (в 2013 году Мария Родченкова была признана виновной в «незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта» и получила условный срок). По данным СМИ, Григорий Родченков смог избежать наказания, симулировав психическое расстройство. Министерство спорта не посчитало скандал с участием Родченковых достаточным основанием для взыскания или увольнения Григория Родченкова со своего поста. После Олимпийских игр в Сочи Григорий Родченков был награжден Почетной грамотой Президента Российской Федерации и Орденом Дружбы за вклад в подготовку российских спортсменов.

В 2015 году независимая комиссия WADA обвинила Григория Родченкова в умышленном уничтожении 1417 проб с целью сокрытия применения допинга российскими спортсменами. Скандал достиг международного масштаба, и в ноябре 2015 года Родченков подал в отставку и был уволен приказом министра спорта Виталия Мутко

В январе 2016 года Григорий Родченков уехал в США и стал информатором WADA. На основании его показаний Всемирное антидопинговое агентство, Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитет обвинили Россию в создании государственной системы поддержки и распространения допинга, что привело к череде санкций в аодрес российских спортсменов и спортивных организаций.