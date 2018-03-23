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В федерации самбо заявили о росте интереса к этому виду спорта
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В федерации самбо заявили о росте интереса к этому виду спорта 

Газета.Ru 15 минут назад
Фото: Газета.Ru
Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков рассказал о развитии и росте интереса к этому виду спорта. Об этом сообщает ТАСС.
"Уровень растет на глазах, в том числе и у «Мемориала Харлампиева». Мы видим очень яркую, зрелищную борьбу, расширяется география стран-участниц.
Все это нравится и любителям самбо, и обычным зрителям. Самбо — самодостаточный вид спорта, не каждая олимпийская дисциплина приковывает такое интерес", — сказал Шестаков.
Ранее президент FIAS рассказал о переговорах с Международным олимпийским комитетом (МОК) о включении этого вида спорта в олимпийскую программу.
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