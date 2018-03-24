Более 160 атлетов вышли на старт Кубка России по легкоатлетическому кроссу в Кисловодске

КИСЛОВОДСК, 24 марта. / ТАСС /. Кубок России по легкоатлетическому кроссу — 2018 стартовал в субботу в Кисловодске, более 160 сильнейших атлетов из 35 регионов России вышли на старт соревнований.

"Традиционно Кубок России по олимпийскому кроссу является началом сезона. Участвует 161 сильнейший спортсмен России из 35 регионов. Среди них неоднократные победители чемпионатов Европы, России по кроссу братья Рыбаковы, другие знаменитые мастера, много молодежи", — рассказал ТАСС главный арбитр соревнований, спортивный судья всероссийской категории Сергей Горбатых.

По его словам, условия для спортсменов год от года улучшаются, что дает надежду на рост их мастерства.

"Результаты соревнований покажут. Погода пока благоприятная, надеемся на хорошие результаты. Рекорды? Рекорды ждем всегда", — сказал Горбатых.

Заслуженный мастер спорта, легкоатлетка, призер Олимпийских игр в Лондоне 2012 года Екатерина Завьялова сейчас тренируется в Кисловодске. «Пришла поболеть за друзей, которые сегодня участвуют в кроссе. Когда болеешь за товарищей, даже больше адреналина, чем когда сама бежишь», — рассказывает она.

Спортсменам лучше там, где трудно

Соревнования проходят на трассе Верхнего спортивного комплекса ФГБУ «Юг Спорт» на Малом Седле, где высота над уровнем моря превышает 1200 м. Разреженный воздух среднегорья, специфический рельеф и климат курорта создают здесь благоприятные условия для тренировок и соревнований. Сами спортсмены говорят, что трасса в Кисловодске сложная, здесь большой подъем, но бегут ее с удовольствием. «Качество трассы улучшается, за ней здесь следят. Удовлетворяет всем требованиям», — говорят участники.

"В Кисловодске очень хорошая база «Юг Спорт». И есть высота над уровнем моря, что позволяет развивать свои силовые качества, выносливость, потому что здесь намного тяжелее бегать, чем на равнине. Часто сюда приезжаем, лично я уже 13-й год, и результаты растут. Очень здорово", — рассказала Завьялова.

В традиционном мартовском турнире — забеги на 3 км и 5 км среди мужчин и женщин разных возрастных категорий. Первыми на дистанцию вышли самые младшие спортсмены (16 и 17 лет), затем в борьбу вступят юниоры до 20 лет. После полудня стартуют забеги на 5 км среди молодежи и взрослых спортсменов.

Соревнования по легкой атлетике такого уровня — единственные в Ставропольском крае. В разные годы в Кубке России по кроссу принимали участие победители и призеры чемпионатов России и Европы по кроссу и в беге на длинные дистанции, что подтверждает высокий уровень конкуренции на турнире. «Победители получат ценные призы Всероссийской федерации легкой атлетики», — сообщили в оргкомитете соревнований.