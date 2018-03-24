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Министр спорта РФ пообещал никогда не признавать создание допинг-системы
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Министр спорта РФ пообещал никогда не признавать создание допинг-системы 

Говорит Москва 1 час назад
Признание существования в России государственной системы применения допинга в спорте — одно из условий восстановления в правах Российского антидопингового агентства.
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