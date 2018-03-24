Министр спорта России: мы никогда не признаем государственную поддержку допинга

Россия никогда не согласится с заявлениями о существовавшей в стране государственной системе поддержки допинга. Об этом заявил министр спорта Павел Колобков , слова которого приводит ТАСС

"Мы никогда не согласимся с заявлениями по тому, что у нас якобы существовала государственная система по части допинга", — сказал Колобков во время визита в Коломну на соревнования по конькобежному спорту.