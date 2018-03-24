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Министр спорта России: мы никогда не признаем государственную поддержку допинга
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Министр спорта России: мы никогда не признаем государственную поддержку допинга 

Газета.Ru 1 час назад
Россия никогда не согласится с заявлениями о существовавшей в стране государственной системе поддержки допинга. Об этом заявил министр спорта Павел Колобков, слова которого приводит ТАСС.
"Мы никогда не согласимся с заявлениями по тому, что у нас якобы существовала государственная система по части допинга", — сказал Колобков во время визита в Коломну на соревнования по конькобежному спорту.
Ранее сообщалось, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) нашло 60 новых нарушений антидопинговых правил российскими спортсменами.
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