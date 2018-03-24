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Исправительную колонию в Тольятти посетили именитые представители спорта
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Исправительную колонию в Тольятти посетили именитые представители спорта 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
Осужденные, отбывающие наказание в ИК №16, встретились со спортсменами, среди которых — олимпийский чемпион по велоспорту и многократный чемпион России по лыжным гонкам и легкой атлетике. Об этом сообщает УФСИН России по Самарской области. Встреча проходила в рамках мероприятий по привлечению осужденных к спорту и здоровому образу жизни, которые организуются в преддверии ЧМ-2018. Исправительную колонию посетили мастера спорта по боксу Амед Хасиятуллин и Валерий Богданов, чемпион Олимпиады-80 по велоспорту Анатолий Яркин и многократный чемпион России по лыжным гонкам и легкой атлетике Николай Михайлов, который в свои 87 продолжает активно тренироваться и участвовать в соревнованиях федерального и международного уровня. Мужчины рассказали осужденным о том, как спорт повлиял на их жизнь, какой путь им пришлось проделать на пути к тем достижениям, о которых сегодня они могут говорить с гордостью. Организаторы отметили, что эта встреча не будет последней. Вскоре к осужденным должны приехать именитые представители самарского футбола.
Фото: УФСИН России по Самарской области
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