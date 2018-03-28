ИААФ примет решение об участии российских ходоков в чемпионате мира до 6 апреля

Пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева заявила, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) примет решение относительно участия российских нейтральных атлетов в чемпионате мира по спортивной ходьбе в Китае. Слова специалиста приводит ТАСС

"Мы получили ответ из ИААФ на наше письмо. Международная федерация заметила, что знает о сроках подачи заявок на командный чемпионат мира по спортивной ходьбе.

Что касается участия в этом турнире российских ходоков, то ИААФ пообещала прислать нам ответ до 6 апреля", — сказала Юхарева.

Ранее российские прыгуны в высоту подали заявку для выступления в нейтральном статусе.