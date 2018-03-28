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ИААФ примет решение об участии российских ходоков в чемпионате мира до 6 апреля
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ИААФ примет решение об участии российских ходоков в чемпионате мира до 6 апреля 

Газета.Ru 48 минут назад
Фото: Газета.Ru
Пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева заявила, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) примет решение относительно участия российских нейтральных атлетов в чемпионате мира по спортивной ходьбе в Китае. Слова специалиста приводит ТАСС.
"Мы получили ответ из ИААФ на наше письмо. Международная федерация заметила, что знает о сроках подачи заявок на командный чемпионат мира по спортивной ходьбе.
Что касается участия в этом турнире российских ходоков, то ИААФ пообещала прислать нам ответ до 6 апреля", — сказала Юхарева.
Ранее российские прыгуны в высоту подали заявку для выступления в нейтральном статусе.
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