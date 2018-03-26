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Пять россиянок подали заявки в IAAF на получение нейтрального статуса
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Пять россиянок подали заявки в IAAF на получение нейтрального статуса 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Российские легкоатлеты Александра Бушкова, Анастасия Калашникова, Елена Рябова, Диана Адасько и Елизавета Бондаренко подали в понедельник в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) индивидуальные заявки на участие в зарубежных стартах в нейтральном статусе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
IAAF в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения ВФЛА разрешить легкоатлетам РФ, соответствующим критериям организации, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов. Практически у всех российских атлетов срок действия такого разрешения истек 31 декабря 2017 года. В конце ноября IAAF приняла решение разрешить россиянам, уже имевшим допуск, продлевать его в упрощенном порядке, не теряя много времени на заполнение обычных формуляров.
"Сегодня в IAAF была отправлены стандартные заявки от ходоков Александры Бушковой, Анастасии Калашниковой и Елены Рябовой, прыгуньи с шестом Елизаветы Бондаренко и специализирующейся в тройном прыжке Дианы Адасько, — сказал представитель пресс— службы. — В пятницу была отправлена заявка от бегуньи Дженнифер Акиниймики".
С декабря в IAAF отправлены 94 стандартных заявки и 44 упрощенных.
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