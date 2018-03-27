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Румынка Андрис и испанец Брачи выиграли золото на старте ЧЕ по тяжёлой атлетике
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Румынка Андрис и испанец Брачи выиграли золото на старте ЧЕ по тяжёлой атлетике 

Чемпионат.com 2 часа назад
Румынка Елена Андрис и испанец Хосуэ Брачи завоевали золото на старте чемпионата Европы по тяжёлой атлетике в Бухаресте. Андрис (до 48 кг) продемонстрировала результат 179 кг (79 в рывке + 100 в толчке). Второе место заняла француженка Анаи Мишель — 174 кг (78+96). Бронза досталась болгарке Даниеле Пандовой — 165 кг (71+94). Брачи (до 56 кг) победил с результатом 254 кг (116+138). Второе место занял итальянец Мирко Скарантино — 253 кг (115+138), третьим стал румын Илие Константин Чотой — 247 кг (110+137).
В сентябре 2017 года Международная федерация тяжёлой атлетики продлила отстранение Федерации тяжёлой атлетики России на один год за допинговые нарушения.
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