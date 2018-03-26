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Румынка Андрис стала первой на чемпионате Европы по тяжелой атлетике
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Румынка Андрис стала первой на чемпионате Европы по тяжелой атлетике 

ТАСС 57 минут назад
ТАСС, 26 марта. Елена Андрис из Румынии завоевала золото в весовой категории до 48 кг на чемпионате Европы по тяжелой атлетике, который стартовал в Бухаресте.
23-летняя спортсменка в финале взяла вес в 179 кг (79 кг + 100 кг). Серебро завоевала Анаис Мишель из Франции (174 кг), бронза у болгарки Даниэлы Пандовой (165 кг).
В весовой категории до 56 кг у мужчин победу с результатом 254 кг одержал испанец Хосуэ Брачи, второе место занял итальянец Мирко Скарантино (253 кг), бронзовую медаль завоевал румын Илие Константин Чотой (247 кг).
В сентябре 2017 года на исполкоме Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) было принято решение отстранить на один год Федерацию тяжелой атлетики России (ФТАР) и еще восемь национальных федераций, чьи спортсмены, как выяснилось после перепроверки допинг-проб с Олимпиад 2008 и 2012 годов, неоднократно нарушали антидопинговые правила. В числе наказанных оказались федерации семи европейских стран (России, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Молдавии, Турции и Украины), а также Казахстана и Китая. IWF ввела новое правило в антидопинговой политике, согласно которому, если национальная федерация не выполняет свои антидопинговые обязанности и не может обеспечить выступление на соревнованиях чистых спортсменов от своей страны, она теряет право на участие в международных турнирах на срок до четырех лет.
Чемпионат Европы по тяжелой атлетике завершится 1 апреля.
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