Украинский спортсмен стал гражданином России

Гимнаст Олег Степко получил российское гражданство и планирует выступить на апрельском чемпионате России в Казани. Об этом сообщил личный тренер спортсмена Владимир Кочнев. Ранее чемпион Европы-2013 и участник двух Олимпиад выступал за сборные Украины и Азербайджана.
— Длительный процесс оформления российского гражданства завершен, в конце прошлой недели он принес присягу гражданина России, — цитирует ТАСС Кочнева. — Сегодня он должен уже получить паспорт. Теперь в его планах значится выступление на чемпионате России.