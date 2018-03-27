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Украинский спортсмен стал гражданином России
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Участник двух Олимпиад Степко стал гражданином России 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: ТАСС
Гимнаст Олег Степко получил российское гражданство и планирует выступить на апрельском чемпионате России в Казани. Об этом сообщил личный тренер спортсмена Владимир Кочнев. Ранее чемпион Европы-2013 и участник двух Олимпиад выступал за сборные Украины и Азербайджана.
— Длительный процесс оформления российского гражданства завершен, в конце прошлой недели он принес присягу гражданина России, — цитирует ТАСС Кочнева. — Сегодня он должен уже получить паспорт. Теперь в его планах значится выступление на чемпионате России.
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