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МОК опубликовал мотивировочную часть решения об отстранении бобслеиста Белугина
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МОК опубликовал мотивировочную часть решения об отстранении бобслеиста Белугина 

ТАСС 30 минут назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 27 марта. Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал мотивировочную часть решения о пожизненном отстранении российского бобслеиста Максима Белугина от участия в Олимпийских играх. Документы представлены на официальном сайте МОК.
Ранее МОК по решению комиссии Дениса Освальда пожизненно дисквалифицировал спортсмена и аннулировал его результаты с Олимпийских игр 2014 года в Сочи.
В мотивировке, как и в предыдущих случаях, излагаются основные этапы расследований допинг-случаев в российском спорте, приводятся выдержки из доклада Ричарда Макларена и даты основных решений, принятых в отношении российских спортсменов. Далее следует список доказательств, на которых основывалась комиссия: предоставленные Маклареном сведения, список «Дюшес» и «Медальный план», предоставленные бывшим главой московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым, лабораторный анализ допинг-проб спортсменов, а также экспертная оценка независимых лиц.
В мотивировочной части решения относительно Белугина значится, что перепроверка его допинг-проб с Олимпиады показала наличие в анализах спортсмена запрещенных веществ метенолона и тренболона и их метаболитов. Отмечается, что данные вещества входят в «допинговый коктейль „Дюшес“ Родченкова, о чем сам бывший глава московской антидопинговой лаборатории сказал в ходе слушаний 13 декабря прошлого года.
Также сообщается, что при перепроверке проб Белугина было использовано новое оборудование и особые методы, которые позволяют обнаружить запрещенное вещество даже в случае низкой концентрации его в анализах, что объясняет то, почему метенолон и тренболон в допинг-пробах Белугина не были обнаружены ранее. Кроме того, контейнер с допинг— пробой „Б“ спортсмена содержал Т-образные царапины, что, по мнению комиссии МОК, свидетельствует о его вскрытии.
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