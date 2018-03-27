Грузин Мишвелидзе победил на ЧЕ по тяжёлой атлетике в весе до 62 кг

Грузин Шота Мишвелидзе завоевал золотую медаль чемпионата Европы по тяжёлой атлетике в Бухаресте в весовой категории до 62 кг. Второе место занял Стилян Гроздев из Болгарии, а замкнул тройку призёров хозяин соревнований Ионут Илие из Румынии. Сборная России не принимает участия в турнире из-за дисквалификации Федерации тяжёлой атлетики России. Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы. Бухарест, Румыния Мужчины. Весовая категория до 62 кг 1. Шота Мишвелидзе (Грузия) — 299 кг (134 в рывке + 165 в толчке). 2. Стилян Гроздев (Болгария) — 293 кг (135+158). 3. Ионут Илие (Румыния) — 283 (129+154).