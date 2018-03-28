Исполком IWF отметил прогресс организации в борьбе с допингом

За последние три месяца Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) добилась значительных успехов в борьбе за чистоту спорта. Об этом рассказал президент федерации Тамаш Аян по итогам исполкома IWF, который прошел 26 и 27 марта в Колорадо-Спрингс.

По словам президента, федерация сделала все возможное для защиты чистых спортсменов. Он также отметил хорошую работу и вовлеченность всего исполнительного комитета в борьбу с допингом.

— Исполком также был рад, что ВАДА на прошлой неделе подтвердило соответствие организации антидопинговому кодексу, — приводит официальный сайт IWF слова Аяна.