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Исполком IWF отметил прогресс организации в борьбе с допингом
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Исполком IWF отметил прогресс организации в борьбе с допингом 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
За последние три месяца Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) добилась значительных успехов в борьбе за чистоту спорта. Об этом рассказал президент федерации Тамаш Аян по итогам исполкома IWF, который прошел 26 и 27 марта в Колорадо-Спрингс.
По словам президента, федерация сделала все возможное для защиты чистых спортсменов. Он также отметил хорошую работу и вовлеченность всего исполнительного комитета в борьбу с допингом.
— Исполком также был рад, что ВАДА на прошлой неделе подтвердило соответствие организации антидопинговому кодексу, — приводит официальный сайт IWF слова Аяна.
Напомним, что летом прошлого года президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах пригрозил исключением тяжелой атлетики из программы Игр-2024, если Федерация не начнет борьбу с допингом. В результате активной работы IWF годовой «бан» получили девять федераций, в том числе и Россия, чьи допинг-пробы имели не менее трех положительных результатов.
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