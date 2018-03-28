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Латвийка Коха безоговорочно выиграла ЧЕ по тяжёлой атлетике в весе до 58 кг
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Латвийка Коха безоговорочно выиграла ЧЕ по тяжёлой атлетике в весе до 58 кг 

Чемпионат.com 54 минуты назад
Латвийская штангистка Ребекка Коха победила в весовой категории до 58 кг на чемпионате Европы по тяжёлой атлетике в Бухаресте. По сумме двух упражнений представительница Латвии опередила шведку Ангелику Росс, ставшую второй, на 29 кг. Замкнула тройку призёров румынка Андреа Пенчу.
Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы. Бухарест, Румыния Женщины. Весовая категория до 58 кг 1. Ребекка Коха (Латвия) — 220 кг (100 кг в рывке + 120 кг в толчке). 2. Ангелика Роос (Швеция) — 191 кг (85+106). 3. Андреа Пенчу (Румыния) — 190 кг (88+102).
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