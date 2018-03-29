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Рязанский призвал инициировать дело из-за недопуска спортсменов в США в спортарбитраже и МОК
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Рязанский призвал инициировать дело из-за недопуска спортсменов в США в спортарбитраже и МОК 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в среду призвал инициировать рассмотрение дела о недопуске в США российских спортсменов в международном спортивном арбитраже и МОК.
«России нужно возбудить соответствующее ходатайство для рассмотрения дела в отношении недопуска США спортсменов РФ в международном спортивном арбитраже, МОК, на уровне федераций», — цитирует «Р-Спорт» его заявление.
Сенатор считает, что «на время расследования инцидента в Соединенных Штатах нужно приостановить проведение международных соревнований».
Рязанский связал действия американских властей с желанием воспрепятствовать проведениию гуманитарных, спортивных международных мероприятий.
«Давать США право решать, кого из спортсменов пускать, а кого нет — это грубейшее нарушение принципов олимпийского движения», — подчеркнул он.
Ранее в среду официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова возмутилась отказом посольства США в Москве организовать собеседования для получения американских виз сборной России по вольной борьбе.
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