Рязанский призвал инициировать дело из-за недопуска спортсменов в США в спортарбитраже и МОК

Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в среду призвал инициировать рассмотрение дела о недопуске в США российских спортсменов в международном спортивном арбитраже и МОК.

«России нужно возбудить соответствующее ходатайство для рассмотрения дела в отношении недопуска США спортсменов РФ в международном спортивном арбитраже, МОК, на уровне федераций», — цитирует «Р-Спорт» его заявление.

Сенатор считает, что «на время расследования инцидента в Соединенных Штатах нужно приостановить проведение международных соревнований».

Рязанский связал действия американских властей с желанием воспрепятствовать проведениию гуманитарных, спортивных международных мероприятий.

«Давать США право решать, кого из спортсменов пускать, а кого нет — это грубейшее нарушение принципов олимпийского движения», — подчеркнул он.