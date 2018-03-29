Ещё
ВФЛА призвала СШОР Саранска не препятствовать работе инспекторов антидопингового контроля
Далее:
Читайте также:
Ещё
США нанесли удар по российским борцам
США нанесли удар по российским борцам

ВФЛА призвала СШОР Саранска не препятствовать работе инспекторов антидопингового контроля 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) призывает всех спортсменов, тренеров и специалистов не препятствовать деятельности инспекторов антидопингового контроля и оказывать им содействие в выполнении их работы. Как сообщается в пресс-релизе на сайте ВФЛА, ранее были отмечены случаи воспрепятствования в ходе тестирования спортсменов в Спортивной школе олимпийского резерва (СШОР) города Саранска.
Всероссийская федерация легкой атлетики отметила, что не сможет успешно вести переговоры о восстановлении членства ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) без выполнения спортсменами, тренерами и специалистами всех критериев, предъявляемых к ВФЛА рабочей группой IAAF. Одним из главных требований является полное соблюдение антидопинговых правил и недопущение любых фальсификаций в рамках допинг-контроля. Федерация напомнила спортсменам, что нельзя пропускать допинг-тесты и допускать нарушения процедур допинг-тестирования. ВФЛА сообщает о выявленных Российским антидопинговым агентством случаях воспрепятствования тестирования спортсменов СШОР Саранска.
Последняя встреча президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина с рабочей группой IAAF прошла 22 марта в швейцарской Лозанне.
ТАСС: последние новости
Чемпионат Европы по тяжелой атлетике в 2019 году пройдет в Батуми Более 160 атлетов вышли на старт Кубка России по легкоатлетическому кроссу в Кисловодске Легкоатлеты Брайко и Кочанова подали заявки в IAAF на получение нейтрального статуса
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Карпин продает квартиру с шестью туалетами34
США нанесли удар по российским борцам17
Речь олимпийской чемпионки приняли за пьяный бред19
В МИД возмущены невыдачей виз спортсменам РФ175
Логинов выиграл индивидуальную гонку
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение