Ещё
Министр спорта Самарской области: «Вопрос возвращения „Лады“ в КХЛ должен решаться большими частными компаниями»
Далее:
Читайте также:
Ещё
США нанесли удар по российским борцам
США нанесли удар по российским борцам

Министр спорта Самарской области: «Вопрос возвращения „Лады“ в КХЛ должен решаться большими частными компаниями» 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Министр спорта Самарской области, вице-президент «Лады» Дмитрий Шляхтин отметил, что клуб может вернуться в КХЛ только при поддержке крупных частных инвесторов. В среду совет директоров КХЛ принял решение не включать «Ладу» в состав участников турнира в следующем сезоне.
— Первый раз нас выкинули, потому что арена не соответствовала (требованиям лиги), но регион построил арену, а теперь нас выкинули, потому что спортивные результаты низкие, — цитирует ТАСС Шляхтин. — При этом очень большая часть финансирования — бюджетная, но как иначе? У нас ведь нет каких-то якорных спонсоров и компаний, которые могли бы полностью взять на себя нагрузку по содержанию профессионального хоккейного клуба, и область взяла на себя эти обязательства. Конечно, если денег не будет, то, естественно, никто в КХЛ возвращаться не будет, этот вопрос в большой степени должен решаться серьезными компаниями, которые должны наш хоккей поддержать.
"Лада" — это больше, чем хоккей для Тольятти, это школа, история и традиции. Если ставить какие-то критерии, то они, например, сейчас и в легкой атлетике пишутся, где требуют от нас признания доклада Макларена (расследование главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) о допинге в российском спорте). Мое мнение, что четыре года, которые дали «Ладе», являются недостаточным сроком: первый год — это вообще становление, второй год — закрепление, третий сезон — уже ситуация более-менее, а теперь вот все.
Спорт-Экспресс: последние новости
Участник двух Олимпиад Степко стал гражданином России Испания может лишиться молодежного первенства Европы из-за отказа признать Косово Мария Ласицкене: "Запрет ИААФ для россиян? Нас хотят запугать"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Карпин продает квартиру с шестью туалетами34
США нанесли удар по российским борцам17
Речь олимпийской чемпионки приняли за пьяный бред19
В МИД возмущены невыдачей виз спортсменам РФ175
Логинов выиграл индивидуальную гонку
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение