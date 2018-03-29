Министр спорта Самарской области: «Вопрос возвращения „Лады“ в КХЛ должен решаться большими частными компаниями» 

Министр спорта Самарской области, вице-президент «Лады» Дмитрий Шляхтин отметил, что клуб может вернуться в КХЛ только при поддержке крупных частных инвесторов. В среду совет директоров КХЛ принял решение не включать «Ладу» в состав участников турнира в следующем сезоне.
— Первый раз нас выкинули, потому что арена не соответствовала (требованиям лиги), но регион построил арену, а теперь нас выкинули, потому что спортивные результаты низкие, — цитирует ТАСС Шляхтин. — При этом очень большая часть финансирования — бюджетная, но как иначе? У нас ведь нет каких-то якорных спонсоров и компаний, которые могли бы полностью взять на себя нагрузку по содержанию профессионального хоккейного клуба, и область взяла на себя эти обязательства. Конечно, если денег не будет, то, естественно, никто в КХЛ возвращаться не будет, этот вопрос в большой степени должен решаться серьезными компаниями, которые должны наш хоккей поддержать.
"Лада" — это больше, чем хоккей для Тольятти, это школа, история и традиции. Если ставить какие-то критерии, то они, например, сейчас и в легкой атлетике пишутся, где требуют от нас признания доклада Макларена (расследование главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) о допинге в российском спорте). Мое мнение, что четыре года, которые дали «Ладе», являются недостаточным сроком: первый год — это вообще становление, второй год — закрепление, третий сезон — уже ситуация более-менее, а теперь вот все.