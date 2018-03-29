ИААФ потребовала от ВФЛА компенсации расходов из-за допингового скандала

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) требует компенсации судебных издержек, расходов на работу по восстановлению членства ВФЛА и за работу комиссии, которая рассматривает дела российских спортсменов, информирует официальный сайт ВФЛА.

"22 марта в Лозанне состоялась очередная встреча представителей рабочей группы ИААФ с президентом ВФЛА Дмитрием Шляхтиным , — отмечается в сообщении. — В данной встрече принял участие министр спорта РФ Павел Колобков

На встрече обсуждалось выполнение дорожной карты восстановления ВФЛА. Рабочая группа ИААФ настаивает на выполнении российской стороной следующих пяти пунктов:

— восстановление в правах РУСАДА;

— более эффективное внесоревновательное тестирование спортсменов на национальном уровне со стороны РУСАДА;

— необходимость официально признать или опровергнуть выводы доклада Р. Макларена;

— четкое правовое регулирование отстранения тренеров от работы за допинговые нарушения;

— возмещение всех расходов IAAF, связанных с рассмотрением дел в Спортивном арбитражном суде (CAS), деятельностью рабочей группы, а также группы по допуску спортсменов в нейтральном статусе.

По итогам встречи были намечены конкретные мероприятия по совершенствованию внесоревновательного тестирования и подсчету сумм расходов ИААФ, которые должны быть компенсированы.

Пока данная сумма не определена. Однако, как отмечено в ходе переговоров, есть основные нерешённые вопросы — восстановление РУСАДА и признание доклада Макларена.

Несмотря на то, что решение этих вопросов выходит за рамки компетенции ВФЛА, они должны решаться совместными усилиями всех заинтересованных сторон".