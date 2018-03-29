Мария Ласицкене: IAAF хочет нас запугать

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене резко высказалась по поводу идеи Международной ассоциации легкоатлетических федераций запретить россиянам выступать на соревнованиях под эгидой организации даже в нейтральном статусе. Она считает, что спортсменов из России пытаются запугать.

"Первой мыслью было: как такое возможно, потом я поняла, что нас хотят запугать. Технически не допустить нас даже в нейтральном статусе очень сложно. Как можно забрать нейтральный статус? Они не могут сказать, что я два года устраивала (IAAF), а теперь я никто", — приводит слова легкоатлетки "Интерфакс"

Также спортсменка отметила, что российская федерация много делает для борьбы с допингом. «Они хотят, чтобы мы больше отчитывались, однако наша федерация и так делает довольно много, мы все показываем своими результатами, что чисты. Очень хочется, чтобы это все закончилось », — заявила Ласицкене.