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Мария Ласицкене: IAAF хочет нас запугать
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Мария Ласицкене: IAAF хочет нас запугать 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене резко высказалась по поводу идеи Международной ассоциации легкоатлетических федераций запретить россиянам выступать на соревнованиях под эгидой организации даже в нейтральном статусе. Она считает, что спортсменов из России пытаются запугать.
"Первой мыслью было: как такое возможно, потом я поняла, что нас хотят запугать. Технически не допустить нас даже в нейтральном статусе очень сложно. Как можно забрать нейтральный статус? Они не могут сказать, что я два года устраивала (IAAF), а теперь я никто", — приводит слова легкоатлетки "Интерфакс".
Также спортсменка отметила, что российская федерация много делает для борьбы с допингом. «Они хотят, чтобы мы больше отчитывались, однако наша федерация и так делает довольно много, мы все показываем своими результатами, что чисты. Очень хочется, чтобы это все закончилось », — заявила Ласицкене.
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