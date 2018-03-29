Ещё
Трех россиян включили в «допинговый» список
Далее:
Читайте также:
Ещё

Три российских легкоатлета включены в обновленный пул допинг-тестирования IAAF 

ТАСС 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Российские легкоатлетки Алена Лутковская (прыжки с шестом), Софья Палкина (метание молота) и Полина Миллер (бег) включены в обновленную версию пула тестирования Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Об этом сообщает пресс-служба IAAF.
В пул тестирования входят 58 россиян (в предыдущей версии пула — 56). Российский прыгун с шестом Тимур Моргунов был исключен из списка.
Все спортсмены, включенные в пул тестирования IAAF, обязаны соблюдать требования по предоставлению информации о своем местонахождении в соответствии с антидопинговыми правилами, ежеквартально отправлять информацию о своем местонахождении в указанный период. Каждый спортсмен пула IAAF может быть проверен по решению организации в любой момент.
IAAF в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения ВФЛА разрешить легкоатлетам РФ, соответствующим критериям организации, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов. Практически у всех российских атлетов срок действия такого разрешения истек 31 декабря 2017 года. В конце ноября IAAF приняла решение разрешить россиянам, уже имевшим допуск, продлевать его в упрощенном порядке, не теряя много времени на заполнение обычных формуляров.
ТАСС: последние новости
Чемпионат Европы по тяжелой атлетике в 2019 году пройдет в Батуми СМИ: WADA признало эффективным проведение расследований антидопинговыми организациями РУСАДА и МГИМО завершили обучение специалистов по проекту борьбы с допингом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Удар по Британии: ФИФА предпочла судей из России5
Перепутали гимн: россиянам напомнили о СССР59
Медведева нашла новую работу
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
США нанесли удар по российским борцам114
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение