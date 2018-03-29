Три российских легкоатлетки включены в международный пул тестирования

Спортсмены из пула тестирования обязаны предоставлять информацию о местонахождении и могут быть проверены в любой момент.

Напомним, что из-за дисквалификации ВФЛА российские легкоатлеты вынуждены подавать индивидуальные заявки на участие в международных стартах. ИААФ отклонила ряд заявок, поскольку некоторые спортсмены недостаточно долго находились в пуле тестирования.