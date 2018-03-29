Три российских легкоатлетки включены в международный пул тестирования 

Российские легкоатлетки Алена Лутковская (прыжки с шестом), Софья Палкина (метание молота) и Полина Миллер (бег) включены в обновленную версию пула тестирования ИААФ, сообщает пресс-служба организации. В новый пул вошли 58 россиян, в предыдущей версии их было 56. Исключен из пула был прыгун с шестом Тимур Моргунов.
Спортсмены из пула тестирования обязаны предоставлять информацию о местонахождении и могут быть проверены в любой момент.
Напомним, что из-за дисквалификации ВФЛА российские легкоатлеты вынуждены подавать индивидуальные заявки на участие в международных стартах. ИААФ отклонила ряд заявок, поскольку некоторые спортсмены недостаточно долго находились в пуле тестирования.