СМИ: WADA признало эффективным проведение расследований антидопинговыми организациями

ТАСС , 29 марта. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признало эффективным способом решения проблем с допингом проведение собственного расследования местными антидопинговыми организациями. Об этом сообщает портал Insidethegames.

На совещании, которое прошло в Хельсинки, приняли участие представители двух международных федераций, а также члены WADA и Интерпола

Встреча была посвящена оснащению антидопинговых организаций во всем мире инструментами, необходимыми для проведения собственных расследований по вопросам допинга.

"Уроки, извлеченные из результатов независимой комиссии под руководство Ричарда Макларена по допингу в России показывают, что гораздо более эффективным способом решения проблем является проведение антидопинговыми организациями собственного расследования", — сказал директор WADA Гюнтер Юнгер

WADA также активно пытается развивать Антидопинговую разведовательную сеть (ADIIN), где участники могут конфиденциально делиться опытом, международной передовой практикой и оперативными данными по вопросам допинга.