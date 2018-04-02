Колобков предложил сделать российские антидопинговые лаборатории филиалами WADA

Для скорейшего решения вопроса о статусе Российского антидопингового агентства (РУСАДА) во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) в ведение последнего нужно передать национальные лаборатории. Об этом заявил министр спорта России Павел Колобков

Чиновник напомнил, что сейчас WADA занимается мониторингом работы всех антидопинговых структур, но ответственность за возможные нарушения несут именно государства, где эти организации находятся.

«На мой взгляд, это неправильно. Поэтому я предложил бы передать все национальные антидопинговые организации, лаборатории непосредственно WADA в статусе филиалов», — сказал Колобков РБК.

По его словам, в результате всемирное агентство начнёт назначать в национальных структурах своих директоров, но в итоге именно WADA будет нести ответственность за качество тестирования спортсменов.

«Мы готовы продолжать финансировать эту деятельность, вести образовательные антидопинговые программы, принимать законы против допинга на национальном уровне. Но в этом случае такая система должна быть во всех странах», — добавил глава Минспорта

Как отметил министр, Россия готова выступить с соответствующим предложением, поскольку оно поможет поставить точку в антидопинговых разбирательствах. Однако вопрос заключается в том, готово ли к этому WADA, отметил Колобков.

В настоящее время РУСАДА осуществляет планирование антидопинговых процедур и тестирование спортсменов. При этом после приостановления членства организации во всемирном агентстве в ноябре 2015, она осуществляет свою работу под контролем британских допинг-офицеров.