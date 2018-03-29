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РУСАДА и МГИМО подготовили специалистов по проекту борьбы с допингом
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РУСАДА и МГИМО подготовили специалистов по проекту борьбы с допингом 

Газета.Ru 2 часа назад
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и Школа бизнеса и международных компетенций МГИМО при поддержке Министерства спорта России подготовили специалистов, ответственных за антидопинговое обеспечение. Об этом сообщает ТАСС.
По информации пресс-службы РУСАДА, обучение проходило по программе, созданной заместителем генерального директора по международному сотрудничеству и антидопинговым вопросам РУСАДА Маргаритой Пахноцкой и доцентом кафедры менеджмента и маркетинга МГИМО Еленой Пономаревой.
Программа подготовки содержит материалы по основам антидопинговой политики и менеджменту знаний в области антидопинга.
Ранее глава отдела расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) Гюнтер Юнгер рассказал об обнаружении более чем 60-ти случаев нарушений антидопинговых правил российскими спортсменами.
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