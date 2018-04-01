Елена Исинбаева показала редкое фото с маленьким сыном

35-летняя российская прыгунья с шестом, двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева показала поклонникам редкую фотографию с маленьким сыном.

В кадре спортсменка позирует с коляской, а рядом стоит ее сестра.

С моей кровинушкой и сыночком,

с нежностью подписала снимок Елена Исинбаева.

«Пусть сын всегда смотрит вперед горящими глазами, с жгучим интересом и силой воли, стремлениями, во много раз превышающими даже свою маму, пусть все получается, пусть самое прекрасное случается! Поздравляю Вас! Теперь двое! Это счастье!» — тут же отреагировали поклонники звезды. — «Будущий олимпийский чемпион», «Поздравляю с рождением сына! Елена, ты наша гордость, и сын будет таким!», «Пусть растет здоровеньким, счастливым, успешным, сильным, как мама!», «Пусть растет здоровым и умненьким! А Леночке желаю еще не раз испытать счастье материнства».

Публикация от Yelena Isinbaeva (@isinbaevayelena) 31 Мар 2018 в 5:30 PDT Напомним, с декабря 2014 года Елена Исинбаева замужем за метателем копья, членом сборной России Никитой Петиновым . В июне 2014 года звезда родила избраннику дочь Еву, а в феврале нынешнего года стала матерью во второй раз, подарив супругу сына.

К слову, не так давно поклонники Елены Исинбаевой восхитились красотой ее сестры.

Фото: Instagram @isinbaevayelena

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