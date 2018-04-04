Исинбаева: оказывается, быть мамой двоих детей не так уж просто

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева рассказала о буднях мамы двоих детей. У Исинбаевой и её мужа, метателя копья Никиты Петинова , дочь Ева 2014 года рождения и сын Добрыня, родившийся 14 февраля 2018 года.

«Оказывается, быть мамой двоих детей не так уж просто. На себя практически не остаётся времени. Семьи, в которых три и более детей, вы — герои! Пытаюсь режим нашего сыночка Добрыни Никитича подстроить под режим доченьки, пока слабо получается, но сегодня как раз такой день», — написала Исинбаева в на своей странице в «Инстаграм».

Фото доступно в «инстаграме» Елены Исинбаевой.