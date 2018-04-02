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Чернова признала санкции и дисквалифицирована
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Российская легкоатлетка Чернова признала санкции IAAF и дисквалифицирована на 4 месяца 

ТАСС 2 часа назад
Фото: EPA
Российская легкоатлетка Татьяна Чернова признала санкции Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Чернова стала четвертой в семиборье на Олимпийских играх в Пекине в 2008 году. После дисквалификации за допинг бронзовой медалистки соревнований украинки Людмилы Болонской Чернова получила бронзу. В результате перепроверки допинг-тестов с Игр-2008 в пробе Черновой было найдено запрещенное вещество туринабол. Россиянка были лишена медали решением Международного олимпийского комитета (МОК), позднее она подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на это решение, но апелляция была отклонена.
Чернова подписала форму признания санкций IAAF за нарушение антидопинговых правил. Признание легкоатлетки ратифицировано дисциплинарным антидопинговым комитетом Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Таким образом, Чернова признана виновной в нарушении антидопинговых правил. Россиянка дисквалифицирована на четыре месяца, срок отстранения отсчитывается с 26 марта 2018 года, когда спортсменка подписала форму признания.
Все результаты спортсменки, показанные в период с 17 августа 2008-го по 15 августа 2009-го, подлежат аннулированию.
В ноябре 2016 года CAS дисквалифицировал Чернову на три года и восемь месяцев, начиная с 5 февраля 2016 года, а также аннулировал все ее результаты с 15 августа 2011 года по 22 июля 2013 года. У спортсменки были обнаружены несоответствия в биологическом паспорте, после чего ее лишили золотой медали чемпионата мира 2011 года и бронзы Олимпийских игр 2012 года. На данный момент в активе Черновой осталась бронзовая медаль чемпионата мира в помещении 2010 года в пятиборье.
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