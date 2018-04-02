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Тренер: «Шкуренев будет бороться за медали ЧЕ по легкой атлетике»
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Тренер: «Шкуренев будет бороться за медали ЧЕ по легкой атлетике» 

SPORT24.ru 10 часов назад
Старший тренер сборной России в группе многоборья Сергей Желанов порассуждал на тему перспектив легкоатлета Ильи Шкуренева на чемпионате Европы. Двукратный бронзовый призер чемпионатов Европы Шкуренев пропустил зимний чемпионат мира по легкой атлетике из-за того, что не успел восстановиться после травмы. Европейское первенство пройдет с 7 по 12 августа в Берлине.
«Илья полноценно тренируется, планомерно готовится к чемпионату Европы. Он выйдет на свой уровень и будет бороться за медали», — сказал Желанов.
Его слова приводит
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