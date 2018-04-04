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Иоланда Чен: Работа в биатлоне не ведется
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Иоланда Чен: Работа в биатлоне не ведется 

ИД «Собеседник» 7 часов назад
Фото: ИД "Собеседник"
Известный спортивный комментатор Иоланда Чен специально для Sobesednik.ru — о ситуации в российском биатлоне.
Российский биатлон переживает смену власти. На выборы президента Союза биатлонистов России пока что выдвинулись только два человека — бывшие спортсмены Виктор Майгуров и Владимир Драчев. В запасе еще два месяца. Кандидат от народа в этой ситуации — Елена Вяльбе. Под впечатлением от успехов лыжников на Олимпиаде главе Федерации лыжных гонок России предлагали взять в нагрузку еще и биатлон.
Она была огромным профессионалом в спорте, олимпийской чемпионкой, победительницей огромного количества соревнований. Настоящий боец и точно так же воспитывает своих подопечных — и тренеров, и спортсменов. Конечно, такой человек был бы незаменим на любом посту — вплоть до министерского.
Но, я думаю, Лена, может быть, даже не согласилась бы. Она настолько любит свой вид спорта, что вряд ли могла бы его бросить.
Говорят, что рыба гниет с головы, и это правда — от руководителя очень многое зависит. Насколько он вообще умеет сплотить, зажечь, выбрать кадры, правильно с ними работать.
Олимпиада показала то, что люди не видят и не знают — всю нашу спортивную кухню. За звездами, которые выигрывают медали, мы порой не видим, что происходит в федерациях. Есть ли там юниоры, которые должны стать сменой.
Вот в биатлоне выпали Шипулин с Юрловой — и всё, нет больше вообще никого. Это значит, никакая работа не ведется. В лыжном спорте — все наоборот. Команда поехала совершенно обезглавленной, сняли пять человек, которые могли за золото бороться. И выясняется вдруг, что их есть кому заменить. Это к вопросу о том, кто как работает и как расходуются средства.
Я вообще считаю, что у нас проблема в стране именно с кадрами. Не знаю, откуда берутся люди, которые пытаются возглавить ту или иную федерацию. У нас подчас руководят командами и тренерами те, кто спортом вообще не занимался. Люди даже не знают, о чем речь идет, когда общаются со спортсменами. Это то, что в Федерации легкой атлетики происходит (ВФЛА возглавляет министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин).
Я сейчас в шоке от этого, если честно.
* * *
Материал вышел в издании «Собеседник» №13-2018.
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