Иоланда Чен: Работа в биатлоне не ведется

Российский биатлон переживает смену власти. На выборы президента Союза биатлонистов России пока что выдвинулись только два человека — бывшие спортсмены Виктор Майгуров Владимир Драчев . В запасе еще два месяца. Кандидат от народа в этой ситуации — Елена Вяльбе . Под впечатлением от успехов лыжников на Олимпиаде главе Федерации лыжных гонок России предлагали взять в нагрузку еще и биатлон.

Она была огромным профессионалом в спорте, олимпийской чемпионкой, победительницей огромного количества соревнований. Настоящий боец и точно так же воспитывает своих подопечных — и тренеров, и спортсменов. Конечно, такой человек был бы незаменим на любом посту — вплоть до министерского.

Но, я думаю, Лена, может быть, даже не согласилась бы. Она настолько любит свой вид спорта, что вряд ли могла бы его бросить.

Говорят, что рыба гниет с головы, и это правда — от руководителя очень многое зависит. Насколько он вообще умеет сплотить, зажечь, выбрать кадры, правильно с ними работать.

Олимпиада показала то, что люди не видят и не знают — всю нашу спортивную кухню. За звездами, которые выигрывают медали, мы порой не видим, что происходит в федерациях. Есть ли там юниоры, которые должны стать сменой.

Вот в биатлоне выпали Шипулин с Юрловой — и всё, нет больше вообще никого. Это значит, никакая работа не ведется. В лыжном спорте — все наоборот. Команда поехала совершенно обезглавленной, сняли пять человек, которые могли за золото бороться. И выясняется вдруг, что их есть кому заменить. Это к вопросу о том, кто как работает и как расходуются средства.

Я вообще считаю, что у нас проблема в стране именно с кадрами. Не знаю, откуда берутся люди, которые пытаются возглавить ту или иную федерацию. У нас подчас руководят командами и тренерами те, кто спортом вообще не занимался. Люди даже не знают, о чем речь идет, когда общаются со спортсменами. Это то, что в Федерации легкой атлетики происходит (ВФЛА возглавляет министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин ).

Я сейчас в шоке от этого, если честно.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №13-2018.