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Принц Чарльз прибыл на Игры Содружества—2018
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Принц Чарльз прибыл на Игры Содружества—2018 

Чемпионат.com 7 часов назад
Наследный принц Чарльз прибыл на Игры Содружества—2018, которые пройдут в Голд-Косте (Австралия). Соревнования пройдут с 4 по 15 апреля. Предполагается, что в соревнованиях примут участие около 5000 спортсменов из 71 страны мира.
Видео доступно на «Чемпионате».
Всего будут разыграно 275 комплектов медалей в 19 видах спорта. Больше всего комплектов разыграют в лёгкой атлетике — 58, на втором месте плавание — 50. По сравнению с предыдущими Играми Содружества из программы соревнований было исключено дзюдо и добавлен баскетбол.
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