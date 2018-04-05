В Голд-Косте прошёл первый соревновательный день Игр Содружества

В Голд-Косте (Австралия) стартовали Игры Содружества, в которых принимают участие около 5000 спортсменов из 71 страны мира. Всего будет разыграно 275 комплектов медалей в 19 видах спорта.

В частности, в первый день Игр Содружества прошли соревнования по тяжёлой атлетике, плаванию и настольному теннису.

Видео о первом соревновательном дне Игр Содружества доступно на «Чемпионате».

Австралия принимает Игры Содружества в пятый раз. По сравнению с предыдущими Играми Содружества из программы соревнований было исключено дзюдо и добавлен баскетбол. Соревнования в Голд-Косте завершатся 15 апреля.