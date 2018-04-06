В Голд-Косте прошёл второй соревновательный день Игр Содружества

В Голд-Косте (Австралия) продолжаются Игры Содружества, в которых принимают участие около 5000 спортсменов из 71 страны мира. Всего будет разыграно 275 комплектов медалей в 19 видах спорта. В частности, во второй день Игр Содружества прошли соревнования по плаванию, велоспорту и тяжёлой атлетике.

Видео о втором соревновательном дне Игр Содружества доступно на «Чемпионате».

Австралия принимает Игры Содружества в пятый раз. По сравнению с предыдущими Играми Содружества из программы соревнований было исключено дзюдо и добавлен баскетбол. Соревнования в Голд-Косте завершатся 15 апреля.